Социальные выплаты в России будут увеличены с 1 февраля

сегодня в 22:17

Более 40 социальных выплат в России будут увеличены на 5,6% с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России произойдет ежегодная индексация широкого спектра социальных выплат и пособий, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда.

Повышение затронет более 40 видов государственной поддержки, включая материнский капитал, и составит 5,6%. Коэффициент индексации основан на фактическом уровне потребительской инфляции за предыдущий, 2025 год, который составил 5,59%.

Повышение коснется ключевых пособий, которые получают семьи с детьми, инвалиды, ветераны и другие льготники.

Проект соответствующего постановления правительства уже представлен для общественного обсуждения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.