Жизнь в кредите и на скидках: что ждет кошелек россиянина в 2026 году

Каким будет материальное положение россиян в 2026 году: о прогнозах экспертов по доходам, ценам и безработице, читайте в материале РИАМО.

Наступающий 2026 год станет для финансов россиян временем противоречий: государство обещает рост пенсий и МРОТ, а экономисты — продолжение высокой инфляции, рост налоговой нагрузки и стагнацию зарплат.

Номинальный рост против реальной жизни

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Финансовый эксперт Татьяна Волкова считает, что 2026 год станет годом «удорожания денег» и роста фискальной нагрузки, поэтому однозначно оценить изменение благосостояния сложно. Ключевой негативный фактор — повышение ставки НДФЛ для высоких доходов и увеличение НДС с 20% до 22%. Эта мера запускает цепную реакцию в экономике: растут издержки бизнеса, за ними — конечные цены на товары, что подпитывает новый виток инфляции.

«На этом фоне государство увеличивает социальные выплаты: вырастет МРОТ, дважды будут повышены пенсии, расширится система социальных доплат. Однако здесь важно различать номинальный рост доходов и реальное благосостояние», — подчеркивает Волкова.

Эксперт поясняет, что доходы будут увеличиваться не потому, что люди становятся богаче, а потому что дорожает сама жизнь. Потребительская корзина станет дороже, а покупательная способность денег снизится. В такой ситуации любая финансовая ошибка — ненужный кредит или неконтролируемые траты — будет обходиться гораздо дороже.

Особую опасность в условиях инфляции представляет высокая закредитованность населения: долговая нагрузка ощущается сильнее, даже если зарплата формально выросла на те же проценты.

«От большинства граждан в 2026 году потребуется более жесткая финансовая дисциплина: контроль расходов, внимание к росту цен и работа со снижением долгов» Татьяна Волкова Финансовый эксперт

Высокие ставки и охлаждение рынка труда

Фото - © Никита Бурденков / Фотобанк Лори

Независимый финансовый консультант Василий Мельников строит свой прогноз на ключевом факторе — сохранении высокой ключевой ставки Банка России на протяжении всего 2026 года. Это дорогие кредиты для бизнеса, которые заставят компании искать пути экономии.

«Это давит на бизнес, и бизнес либо может начать оптимизировать свой штат (увольнять людей), чтобы снижать расходы, или некоторые неэффективные компании и вовсе могут закрываться», — отмечает Мельников.

Следствием станет вероятный рост безработицы и снижение конкуренции за кадры. В таких условиях, по мнению эксперта, не стоит ожидать значительного роста зарплат. Более того, в отдельных отраслях, переживших «перегрев», возможна даже стагнация или снижение доходов. Мельников советует каждому работнику критически оценить свою незаменимость на текущем месте: насколько легко компания может отказаться от его функций или автоматизировать их.

Еще один тревожный сигнал, который эксперт видит в поведении крупного бизнеса, — смена потребительских привычек. Ретейлеры фиксируют снижение доли покупок в дорогом сегменте: вместо премиум-товаров люди переходят на более дешевые аналоги. Это вынуждает сети открывать бюджетные форматы магазинов. Таким образом, стратегия экономии станет массовым трендом не только для бизнеса, но и для домашних хозяйств.

Осторожный оптимизм на фоне макростабильности

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

В отличие от других экспертов, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян высказывает осторожно оптимистичный взгляд. Его прогноз основан на экстраполяции положительных тенденций 2025 года, а именно: инфляция в пределах 6-8%, экономический рост на уровне 1,2-1,4% и увеличение доходов населения на 6,7-7,3%.

Эксперт полагает, что эти тенденции сохранятся и в 2026 году, что укрепит финансовое положение граждан. Главным драйвером улучшений станет продолжение осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Постепенное снижение ключевой ставки, пусть и медленное, будет стимулировать покупательную способность и кредитную активность населения.

«Если говорить о приблизительных цифрах, то рост среднедушевых доходов населения, при условии сохранения инфляции на уровне 6-8%, экономического роста на уровне 1,5-1,8%, могут вырасти на 7,7-8,4%» Михаил Хачатурян доцент Финансового университета

Таким образом, его сценарий предполагает, что рост доходов в 2026 году сможет не только компенсировать инфляцию, но и обеспечить небольшое увеличение реального благосостояния.

Год жесткого выбора

Фото - © Freepik.com

Прогнозы экспертов рисуют картину сложного и неоднозначного года. С одной стороны, есть макроэкономические предпосылки для небольшого роста реальных доходов, считает Хачатурян. С другой — этот рост будет «съедаться» ростом цен из-за повышения НДС, отмечает Волкова и может быть нивелирован для многих рисками на рынке труда, говорит Мельников.

Вероятнее всего, материальное положение в 2026 году сильно поляризуется. Те, у кого нет долгов, чьи профессии останутся востребованными, и кто сможет жестко контролировать бюджет, возможно, укрепят свое благосостояние. В то же время семьи с высокой кредитной нагрузкой или работники в уязвимых отраслях столкнутся с серьезным финансовым давлением.

Возможным выходом из трудного материального положения может стать не столько надежда на рост доходов, сколько личная финансовая дисциплина, адаптивность и умение жить по средствам.