Сотрудников НПО Лавочкина в Химках поздравили с Днем космонавтики

Специалистов научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина городского округа Химки поздравили с Днем космонавтики, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудникам одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны вручили благодарственные письма и особенные презенты — золотые почетные знаки.

«Многие наши жители работают в космической отрасли и вносят свой вклад в освоение космоса. „Энергомаш“, НПО Лавочкина, „Факел“, „Искра“ — тысячи сотрудников этих уникальных передовых предприятий достойно продолжают дело своих великих предшественников», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Одна из награжденных сотрудниц предприятия Галина Самарина работает в НПО имени Лавочкина более 40 лет.

«Я решила связать свою жизнь с этой отраслью совершенно случайно. После окончания вуза искала работу и, так как я химчанка, мне очень удобно, что предприятие находится рядом, и родственники работали здесь. Как после вуза пришла сюда работать, так и не увольнялась», — рассказала ведущий специалист НПО имени С. А. Лавочкина Галина Самарина.

С Днем космонавтики специалистов НПО Лавочкина поздравили депутат Государственной Думы Денис Кравченко, а также депутаты городского округа Химки и члены партии «Единая Россия». С самого утра сотрудников предприятия на проходной встречали с памятными сувенирами, букетами цветов и подарками.

«Уже более 50 лет на предприятии создают космические аппараты для решения комплексных научно-технических задач. Это очень сложная и важная работа. Я поздравляю всех причастных с Днём космонавтики и желаю новых, масштабных открытий», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

История Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина ведёт свой отсчёт с апреля 1937 года, когда было принято решение о создании авиационного производства. За два десятилетия возглавляемое Семёном Алексеевичем Лавочкиным опытно-конструкторское бюро из небольшой группы конструкторов превратилось в крупнейшее и одно из лучших авиационно-ракетных КБ страны.

С 1965 года предприятие начало заниматься разработкой и созданием автоматических космических станций для исследования Луны, Венеры, Марса, искусственных спутников Земли, а также станций, выводимых в космос в прикладных интересах. Кроме того, стали осуществляться работы по изготовлению и эксплуатации разгонных блоков для выведения космических аппаратов на заданные орбиты.

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