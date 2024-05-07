Сотрудников Boeing подозревают в подделке отчетов о проверках самолетов

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В корпорации Boeing проходит государственное расследование из-за информации о возможной подделке документов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Федеральное управление гражданской авиации начало новое расследование в отношении Boeing, получив внутреннюю информацию компании.

«Производитель… самолетов недавно сообщил, что его сотрудники, возможно, пропустили некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали документы», — указано в статье.

Ранее Boeing заявил о дефиците систем кондиционирования для своих самолетов из-за антироссийских санкций.