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В результате обстрела села Зерновой в Брянской области погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела села Зерновой Суземского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он отметил, что данный населенный пункт в пятницу подвергся неоднократному обстрелу со стороны украинской армии.

Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он отметил, что семье женщины окажут материальную помощь.

К обследованию поврежденных объектов возможно будет приступить после работы специальных служб, заключил глава региона.