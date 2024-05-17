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На одной из улиц Высоковска в Клину восстановили разрушенное дорожное покрытие

В городе Высоковск округа Клин дорожники восстановили порядка 60 м дорожного покрытия на ул. Владыкина. Ранее покрытие было разрушено в результате утечки в системе водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы по ремонту покрытия проезжей части провели после устранения утечки специалистами ЗАО «Водоканал» и прекращения поступления воды в конструктив дорожной одежды.

С 17:00 17 мая проезд автомобильного транспорта по ул. Владыкина между домами № 10 и 15/5 будет разрешен, движение восстановят в полном объеме.

Следующие автобусные маршруты будут следовать через ул. Владыкина по старым схемам: № 23 «Клин — Пахомово — Шипулино», № 31 «Клин — Третьяково — Троицкое», № 33 «Клин — Выголь», № 34 «Клин — Корост — Южное Алферово», № 36 «Клин — Глухино» и № 51 «Клин — Высоковск».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.