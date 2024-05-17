10 футбольных полей планируется обустроить в Подмосковье в 2024 г

В Московской области 19 мая отмечается день первой футбольной команды. Это праздник для всех спортсменов и любителей футбола Подмосковья, который Мособлдума утвердила законом о праздничных днях и памятных датах. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Этот день стал символом спортивного единства и страсти к футболу для всех жителей Подмосковья. На сегодняшний день в нашем регионе этим видом спорта занимаются более 170 тыс. человек», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В целом, в Московской области развитию спортивной инфраструктуры уделяется большое внимание. На реализацию программы «Спорт Подмосковья» в этом году предусмотрено порядка 9 млрд рублей, на развитие массового спорта в бюджете заложено более 800 млн рублей», — рассказал Брынцалов.

«Учитывая популярность футбола среди наших жителей, в области регулярно создаются места, где им можно заниматься. В 2024 году в Подмосковье запланировано устройство 16 плоскостных спортивных сооружений, из которых 10 — футбольные поля (мини-стадионы)», — сказал спикер Мособлдумы.

Игорь Брынцалов добавил, что в настоящее время ведется реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах, которую запланировано завершить в этом году. Также ведется реконструкция стадиона «Спартак» в ФОК им. Ю. М. Борзаковского в Луховицах, работы будут продолжаться и в следующем году.

Строительство стадионов с футбольными полями

В 2024 году запланировано устройство 10 футбольных полей (мини-стадионы) в:

г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 23;

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.26, стадион ФСК «Пушкино»;

г. Клин, мкр-н Майданово, стадион «Химик»;

Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад-7;

г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 3б;

г .Волоколамск, ул.Парковая, стадион «Центральный»;

г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Дзержинского, д.1;

г. Дмитров, ул. Профессиональная, территория стадиона «Торпедо»;

г. Руза, ул. Социалистическая, земельный участок 63,стадион «Урожай»;

Раменский г.о., пос. Быково, ул. Спортивная, д. 21, стадион «Спартак».

День первой футбольной команды

Настоящей футбольной колыбелью в России был маленький поселок Орехово.

В Орехово-Зуево футбол появился вместе с англичанами. В середине XIX века в городе начинает активно развиваться текстильная промышленность. Уроженец тех мест, родоначальник знаменитой династии купцов и меценатов Савва Морозов закупает для своей новой бумагопрядильной фабрики импортное оборудование из Англии.

Очень скоро в городе стали появляться и первые, еще любительские команды. Клемент Чарнок, управляющий одной из фабрик, при подборе специалистов отдавал предпочтение тем, кто хорошо играл в футбол.

И в 1887 году в Парке Первого мая состоялся первый футбольный матч в России — на поле вышли служащие, работавшие на фабриках Морозова. Так родилась первая футбольная команда, и начались регулярные тренировки.

Вскоре у «морозовцев» — так команду прозвали в народе — появляется и новый стадион под названием «Труд». Футбольное поле было открыто 7 апреля 1914 года. В настоящее время это современный стадион «Знамя труда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.