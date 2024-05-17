сегодня в 16:54

Пожар в кафе на территории аэропорта Минеральных Вод полностью потушен

В Минеральных Водах полностью ликвидировали возгорание в здании на территории автостоянки перед аэропортом, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В пятницу днем загорелась кровля двухэтажного кафе, которым владеет частное лицо. Здание находится между терминалами прилета и вылета. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Огонь тушили 55 специалистов и 10 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Сам аэропорт продолжал работу в штатном режиме.