Пожар в кафе на территории аэропорта Минеральных Вод полностью потушен
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В Минеральных Водах полностью ликвидировали возгорание в здании на территории автостоянки перед аэропортом, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В пятницу днем загорелась кровля двухэтажного кафе, которым владеет частное лицо. Здание находится между терминалами прилета и вылета. Площадь пожара составила 150 кв. м.
Огонь тушили 55 специалистов и 10 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Сам аэропорт продолжал работу в штатном режиме.