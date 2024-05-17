На территории аэропорта Минеральных Вод горит здание кафе

Пожар охватил более 100 кв м здания кафе в аэропорту Минеральных Вод

В Минеральных Водах произошел пожар в здании на территории аэропорта. Вспыхнуло кафе, находящееся между терминалами прилета и вылета, сообщает SHOT .

Очевидцы утверждают, что кафе открылось только сегодня. Объект принадлежит частному лицу. Информации о пострадавших пока не поступало.

На данный момент огонь бушует на более чем 100 кв. м. При начале возгорания внутри кафе никого не было.

Аэропорт в Минводах продолжает работу. Некоторое время назад там сели рейсы из Москвы и Астаны, к посадке готовятся самолеты из Москвы, Казани и Уфы.