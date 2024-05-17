В Балашихе 29 мая пройдет летний фестиваль ГТО

В городском округе Балашиха 29 мая состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Традиционный летний фестиваль пройдет на спортивной площадке в парке «Пехорка-лес». Участниками тестирования смогут стать команды школьников состоящих из победителей муниципальных этапов в возрасте от 12 до 15 лет. В спортивную программу войдут виды испытаний IV–V ступеней комплекса ГТО: бег на 60 м, бег на 1,5 и 2 км, стрельба из электронного оружия с 10 метров, метание мяча, наклон вперед из положения стоя на выпрямленных ногах, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, а также подтягивания и отжимания.

Дата проведения фестиваля: 29 мая, место проведения — Московская область, Балашиха, парк «Пехорка-лес».

В 2024 году всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 10 лет. С каждым годом в Московской области растет популярность спортивных мероприятий, направленных на сдачу нормативов в рамках комплекса. За 10 лет на сайте gto.ru зарегистрировались 1 225 326 участников из Московской области.

На данный момент в мероприятия по выполнению испытаний комплекса ГТО вовлечено свыше 16% населения РФ — это более 22,5 миллионов россиян. Также на сегодняшний день свыше 10 миллионов человек уже получили знаки отличия комплекса ГТО.

Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы.

На территории Московской области функционируют 68 центров тестирования ГТО, где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся, в том числе, в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.