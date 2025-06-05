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Сотрудники военкомата в Одессе сломали мужчине ключицу при задержании

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* рассказал, что сотрудники военкомата в Одессе сломали мужчине ключицу при задержании, сообщает RT .

По его словам, к пострадавшему подъехал микроавтобус, из которого выбежали сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования) и начали запихивать мужчину внутрь.

«Так стараются, что ломают человеку ключицу», — отметил он.

Также депутат добавил, что сотрудники военкомата попытались позже через две военно-врачебные комиссии признать пострадавшего пригодным к службе, однако их план не удался.

Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.