Сотрудники онкоцентра имени Блохина ищут работу из-за резкого сокращения зарплат

Сотрудники московского онкоцентра им Блохина жалуются на снижение зарплат на 30%

Сотрудники московского онкологического научного центра имени Блохина пожаловались на снижение зарплат на 30%. По словам руководства, всему виной отсутствие денег в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

С начала лета размер выплат постепенно снижался, а разница между весенней и осенней зарплатой составила более 30%.

«У людей семьи, ипотеки, съемное жилье. Сложнее всего санитаркам, их зарплаты упали до 30 тыс. Врачам-онкологам с 180-200 тыс. рублей снизили до 130 тыс», — заявил один из сотрудников центра.

По словам специалиста, сотрудники часто перерабатывают, однако руководство это не учитывает при выплате зарплат. Некоторые врачи и медработники готовы уволиться и уже ищут новое место работы. Другие специалисты готовят коллективную жалобу в трудовую инспекцию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о росте зарплат в стране. По словам главы государства, оплата труда растет темпами, опережающими инфляцию.