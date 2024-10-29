Путин: зарплаты в России растут темпами, превышающими инфляцию
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат в стране. По его словам, оплата труда растет темпами, опережающими инфляцию, сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что Федерация профсоюзов внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда. Особое внимание уделяется зарплатам, которые растут, превышая инфляцию.
«В июле этого года реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», — уточнил президент.
Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Показатель вырастет на 16,6% — с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц.