Путин: зарплаты в России растут темпами, превышающими инфляцию

сегодня в 18:39

Президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат в стране. По его словам, оплата труда растет темпами, опережающими инфляцию, сообщает ТАСС .

Глава государства подчеркнул, что Федерация профсоюзов внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда. Особое внимание уделяется зарплатам, которые растут, превышая инфляцию.

«В июле этого года реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», — уточнил президент.

Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Показатель вырастет на 16,6% — с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц.