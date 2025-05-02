Сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды в Московской области

сегодня в 20:40

Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия аномальной погоды на территории Московской области. Информации о пострадавших в результате непогоды не поступало, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области поступила информация, что в ряде городских округов зафиксированы падения деревьев и нарушено энергоснабжение.

Сотрудники и спецтехника МЧС привлечена к распиловке и уборке поваленных деревьев, а также другим работам по ликвидации последствий непогоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды в регионе.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.