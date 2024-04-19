Сотрудники МЧС спасли блогера на розовом фламинго из Волги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде девушку на надувном фламинго течением унесло в середину Волги

В Нижнем Новгороде местный житель вызвал спасателей, когда заметил в середине Волги одинокую девушку на надувном розовом фламинго. С какой именно целью горожанка села на пляжный инвентарь в середине апреля, не уточняется. Сильным течением ее унесло далеко от берега.

Спасатели оперативно отреагировали на сигнал и с помощью лодки доставили медиаперсону на берег, затем провели профилактическую беседу о безопасности на воде. Девушка на камеру обещала больше не проводить подобных акций.

В МЧС напоминают россиянам, что безопасность жизни находится в руках каждого человека.

Ранее сообщалось, о трагедии на Байкале. Там перевернулась аэролодка, в результате чего два человека утонули.