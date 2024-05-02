Москвичей предупредили о заморозках на предстоящих выходных

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Синоптик Тишковец: слабые заморозки ожидаются в Москве в ночь на 4 мая

В ночь на субботу в столице ожидаются слабые заморозки. Столбики термометра ночью опустятся до минус 2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу усилится влияние скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждет практически ясная погода, осадки исключены, под утро посвежеет до +1…+4, днем не выше +10», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

В субботу, 4 мая, в мегаполисе дневная температура составит +10...+13 градусов, ночью воздух охладится до 0...- 2 градусов. Вечером ожидается дождь.

В воскресенье утром на Пасху прогнозируется пасмурная и дождливая погода, температура воздуха составит +10 градусов. В ночное время столбики термометра опустятся до плюс 4 градусов.

Тишковец добавил, что на следующей неделе также ожидается холодная погода с вероятностью заморозков.

Ранее Тишковец сообщал, что из-за североатлантического циклона погода на праздник Пасхи в столице испортится. Он посоветовал москвичам и гостям города в воскресенье одеваться теплее и брать зонт.