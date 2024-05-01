Синоптик Тишковец: в Москве на Пасху испортится погода

«В течение суток довольно холодно — столбики термометров будут колебаться от плюс 5 до плюс 10. Ветер в порывах прогнозируется до штормовых 15 м/с, из-за чего температура в ощущениях будет казаться на 3-4 градуса холоднее».

Евгений Тишковец Ведущий специалист центра погоды «Фобос»