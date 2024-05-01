Синоптик Тишковец: в Москве на Пасху испортится погода
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На праздник Пасхи погода в столице испортится из-за североатлантического циклона. Он придет вместе с дождями с интенсивностью до 6-9 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, самые сильные дожди пройдут в ночь на 5 мая. Тогда через столицу ожидается прохождение центра ненастного атмосферного вихря.
«В течение суток довольно холодно — столбики термометров будут колебаться от плюс 5 до плюс 10. Ветер в порывах прогнозируется до штормовых 15 м/с, из-за чего температура в ощущениях будет казаться на 3-4 градуса холоднее».
Евгений Тишковец
Ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Синоптики посоветовал на Пасху одеваться теплее и брать зонт.