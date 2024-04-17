Два человека утонули при опрокидывании аэролодки на Байкале Происшествия Сегодня 11:28 Фото - © Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России

На озере Байкал перевернулась аэролодка с шестью людьми на борту. Двое пассажиров остались внутри судна и утонули, сообщает kp.ru со ссылкой на главк МЧС России по Иркутской области.

Происшествие случилось 16 апреля в 4 км от поселка Большое Голоустное. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, после крушения хивуса два человека утонули, а четверо смогли выбраться на лед и спастись. На месте происшествия работали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку.