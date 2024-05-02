Убыток «Газпрома» в 2023 году составил 629 млрд рублей

«Газпром» сообщил в отчете МСФО об убытках в 629 млрд рублей

Российская компания «Газпром» в отчете по международным стандартам (МСФО) заявила об убытках прибыли в 629 млрд рублей в 2023 и сокращении прибыли на 27% в сравнении с показателями 2022 года, пишет РБК .

В 2022 году прибыль компании составляла 1,23 трлн рублей. Отчет по МСФО компания опубликовала 2 мая.

В конце 2023 года зампред компании Фамил Садыгов заявлял об ожидании «уверенных финансовых результатах» по итогам 2023 года — общий показатель EBITDA группы должен был составить 2,2 трлн рублей, а инвестиционная программа около 2 трлн рублей. После выхода отчета акции «Газпром» упали на 4,2%.

Ранее сообщалось, что в России на 9,4% увеличилась добыча газа по сравнению с данными прошлого года. Рост показателей связан с экспортом «Газпрома».