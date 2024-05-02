Рост экспорта газа привел к подъему производства в России

Добыча газа в России за I квартал подскочила на 9,4%

По итогам I квартала текущего года добыча газа в России (с учетом сожженного в факелах) достигла 196,9 млрд кубометров. Это на 9,4% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает «Коммерсант» .

По данным статистики, основной рост обеспечила добыча «прочих производителей». Она с января по март увеличилась до 132 млрд кубометров (+13%). При этом крупные независимые производители сохранили добычу примерно на уровне 2023 года.

В марте текущего года отечественные компании добыли 65,4 млрд кубометров газа, что на 7,9% превышает аналогичный показатель 2023 года. «Прочие производители» в первый месяц весны добыли на 11,4% газа больше, чем по итогам прошлого года (43,4 млрд куб. м).

Рост добычи газа связан с увеличением экспорта «Газпрома» в Евросоюз относительно I квартала прошлого года, а также наращиванием поставок в КНР. В 2023 году экспорт российского газа в ЕС упал до 45 млрд кубометров, что стало историческим минимумом.

Ранее стало известно, что ПАО «НОВАТЭК» вошло в союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество». Компания вступила в союз для активного участия в деятельности на благо нефтегазовой отрасли РФ.