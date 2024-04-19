К «Российскому газовому обществу» примкнул НОВАТЭК

сегодня в 19:39

В союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» вошло ПАО «НОВАТЭК». Компания вступила в союз для активного участия в деятельности на благо нефтегазовой отрасли, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на заявление компании.

Участниками «Российского газового общества» также стали турецкая компания Vital Chemistry Group Kimya, оманская Muslimat Projects и «дочка» индийской Infra Del Projects «Инфра Дел Проджектс Рус». Помимо этого, в союз приняты «ТЕСТСЕРВИС» и «Газпром СПГ технологии».

Ранее агентство Bloomberg писало, что торговля нефтью между Россией и Индия напоминает игру «ударь крота». Это объясняется влиянием антироссийских санкций со стороны США.