Bloomberg: российско-индийская торговля нефтью похожа на игру «ударь крота»

В настоящее время США начала расширять антироссийские санкции. Однако начали появляться новые компании, которые теперь будут продолжать поставки нефти в Индию.

По информации агентства Bloomberg, к индийским ПВЗ приходит множество предложений от новых компаний для регистрации утвержденных поставщиков.

Такие действия можно назвать «игрой в прятки», потому что ни одна страна не хочет быть пойманной на нарушении санкций. Индии нужна дешевая сырая нефть, чтобы ослабить инфляционное давление.

Преимущество небольших торговых компаний в том, что их легко заменить. При этом Индия импортирует рекордное количество нефти за последние четыре месяца.