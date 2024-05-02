Денежные переводы граждан из России в Армению сократились на 40%

Денежные переводы граждан в Армению из РФ в I квартале снизились на 40%

Начальник управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айк Аветисян заявил, что по итогам I квартала текущего года чистый приток денежных переводов физлиц из России в Армению снизился на 40% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщает «Интерфакс» .

В I квартале прошлого года чистый приток денежных переводов физических лиц составил 1,1 млрд долларов, а в 2024 году он составил 656,6 млн долларов.

По словам председателя ЦБ Армении Мартина Галстяна, снижение чистого притока денежных переводов может быть связано с деятельностью расчетно-платежной системы. Также среди причинами могли стать геополитические и экономические факторы.

Галстян добавил, что большинство граждан Армении предпочитают возвращаться в республику, так как за последние 10 лет разница в зарплатах значительно сократилась. Кроме того, следует учитывать ситуацию в экономике обеих стран и динамику валютного курса.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что темпы роста ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) значительно выше, чем в Европе. В союз входят РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.