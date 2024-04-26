Мишустин: ЕАЭС заметно обгоняет Евросоюз по темпам роста ВВП

сегодня в 17:52

Темпы роста ВВП в Евразийском экономическом союзе значительно выше, чем в Европе. Таких результатов получилось добиться с помощью интеграции, сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, по итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта в ЕАЭС оценивается на уровне 3,8%.

При этом по показателям 2023 года валовой внутренний продукт в Евросоюзе составил около 0,5%. Страны СНГ не участвуют в углубленном интеграционном формате.

Участниками ЕАЭС являются пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.