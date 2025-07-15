В Котельниках состоялась рабочая встреча с участниками СВО

В мероприятии приняли участие руководитель Ассоциации ветеранов СВО Котельников Денис Сиваконь, заместитель главы муниципалитета Сергей Яковлев, депутат совета депутатов Рания Ибрагимова и руководитель организации «Золотые руки ангела» Валентина Зюзь. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках встречи трем ветеранам СВО вручили заслуженные медали «Ветеран боевых действий», ещё двое участников СВО получили членские карты Ассоциации Ветеранов СВО Московской области.

Основное внимание уделили обсуждению насущных вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО после возвращения к мирной жизни. Один из вопросов касался порядка оформления выплат за боевые ранения. Отдельно разобрали ситуацию конкретного ветерана, которому объяснили процедуру получения компенсации за земельный участок — он полностью соответствует необходимым требованиям и теперь может подать документы.

Администрация городского округа продолжает системную работу по поддержке защитников Отечества и их семей. Все поступившие во время встречи обращения взяты в работу и будут сопровождаться до полного решения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.