Как накопить денег: несколько лайфхаков от эксперта

Привычка откладывать деньги должна стать такой же постоянной и устойчивой, как привычка чистить зубы, для этого могут подойти любые средства, сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Эксперт назвала несколько лайфхаков, помогающих в достижении цели:

Будильник на телефоне или напоминания на определенный день недели, чтобы приходили уведомления наподобие «пора отложить деньги».

Функция введения целей в приложении для учета денег. Можно ввести цель, поставить картинку для большей мотивации и отмечать, сколько денег отложено. Приложение покажет, что вы уже отложили 50% на вашу цель, вам осталось еще 50% до цели. Это тоже хорошая мотивация, так как виден прогресс и есть понимание, что небольшие, но регулярные действия приближают человека к цели.

Настройка автопереводов с зарплатного счета в инвесткопилки, паевые фонды или на отдельные счета. Стоит один раз разобраться, настроить, после чего система будет работать уже без вашего участия.

Сейчас банки предлагают разные форматы накоплений — округлять траты, зачислять на счет кэшбек или проценты на остаток. Можно выбрать любой формат и настроить его так, чтобы определенная сумма отчислялась в накопления самостоятельно.

Повесить распечатанный чек-лист на видном месте — над рабочим столом или на холодильник — и отмечать галочками дни, когда были отложены деньги.

Есть еще такой общеизвестный способ — откладывать 10% от любого дохода. Но если человек никогда не копил деньги и жил на широкую ногу, то, возможно, жить на 90% от доходов будет сложно, заявила Гогаладзе.

«Поэтому можно начать откладывать совсем небольшие суммы — хотя бы по 100 рублей в день. У людей может не быть лишних 3000 рублей в месяц, чтобы отправить их в накопления. Но у всех есть 100 рублей, которые можно откладывать. Главное — просто выработать эту привычку, а потом уже переходить на более крупные отчисления», — резюмировала экономист.