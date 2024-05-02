В Луховицах проводят капремонт школы в рамках Народной программы «Единой России»

Специалисты подрядной организации «Воздвижение» меняют старые оконные рамы на пластиковые, монтируют вентилируемый фасад, обновляют инженерные системы и ремонтируют кровлю. Также выполняется отделка в коридорах, классах, актовом и спортивном залах, столовой. На данный момент объект готов на более чем 30%.

Впереди обновление входной группы, замена сантехники и дверей, покупка мебели, оборудования для учеников и педагогов. Будет благоустроена пришкольная территория и создан спортивный городок.

Тимохин обсудил вопросы ремонта с рабочими. Он отметил, что капремонт идет по графику в штатном режиме.

«Ребята вернутся в обновленную школу уже 1 сентября, в День знаний», — отметил Тимохин.

Коркин рассказал, что подрядчики прислушиваются к замечаниям, оперативно устраняют все недоработки. За качеством выполнения работ следят и родители. Они регулярно посещают объект.

Капитальный ремонт выполняется по президентскому нацпроекту «Образование», а также по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Образование Подмосковья».

Ранее Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — сказал Воробьев.