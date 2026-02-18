Сотрудники ФСБ задержали замглавы Новороссийска
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали заместителя главы Новороссийска, руководителя управления строительства Романа Карагодина, пишет ТАСС.
«Задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — рассказал собеседник агентства.
Карагодин занял должность заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре прошлого года. До этого возглавлял муниципальное управление капитального строительства города. В 2022–2024 годах занимал должность директора водоканала в городе Шахты Ростовской области.
