Экс-госминистра Карабаха Рубена Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы в Баку

Бакинский военный суд Азербайджана приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. При этом обвинение настаивало на пожизненном сроке для бизнесмена, сообщает издание Azertag .

Суд признал политика виновным в военных преступлениях и терроризме в отношении Азербайджана.

В сентябре 2023 года азербайджанские силовики задержали Варданяна при попытке въехать в Армению после военной операции в Карабахе. Всего миллиардеру предъявили свыше 40 пунктов обвинения. В СИЗО политик объявлял голодовку и был номинирован на Нобелевскую премию мира.

В 2021 году Рубен Варданян занял 116-ю строчку в богатейших российских миллиардеров. Forbes оценил состояние бизнесмена в более чем 1 млрд долларов. Осенью 2022 года Варданян отказался от российского гражданства.

