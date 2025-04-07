Сотрудникам ВНИИГАЗ провели встречу с сотрудниками администрации Ленинского округа

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел встречу с работниками ВНИИГАЗа в поселке Развилка в формате «выездной администрации», он также ознакомился с деятельностью предприятия и обсудил с руководством компании дальнейшее развитие на территории округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Очередная встреча с жителями в формате „выездная администрация“ прошла на базе ВНИИГАЗ, который является одним из важнейших предприятий региона, и многие его работники проживают в Ленинском округе. Любой сотрудник мог напрямую задать вопросы руководителю округа и его команде. Этот формат встречи был реализован во ВНИИГАЗ впервые и получил высокую оценку участников. Сотрудников интересовали вопросы транспортной инфраструктуры, медицинского обслуживания, развития территорий, программы переселения из аварийного жилья и другие темы», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что после общения с сотрудниками ВНИИГАЗа Станиславу Каторову провели ознакомительную экскурсию по предприятию, в ходе которой он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при электронном голосовании собственников жилья в МКД процессы можно отслеживать более оперативно.

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников», — уточнил Воробьев.