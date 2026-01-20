Сотрудникам фитнес-клуба в Москве несколько месяцев не выплачивают зарплату

Сотрудникам столичного фитнес-клуба FitClub уже несколько месяцев не платят зарплату. Директор комплекса Олег Корочкин объяснил происходящее «непростым временем, в котором люди работают», сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

Одна из сотрудниц устроилась сервис-менеджером в октябре прошлого года. С девушкой не заключали трудовой договор, попросили оформить самозанятость. Налоги и расходы она оплачивала самостоятельно.

Уже через два месяца ее сократили, но вместо обещанных 140 тыс. рублей она получила только 25 тыс. Корочкин заявил, что с бывшей сотрудницей свяжутся, но этого так и не произошло. Деньги на счету также не увидели тренеры, администраторы и менеджеры по продажам. Руководство просило подождать и ссылалось на задержки поступлений.

Также сотрудники рассказали об антисанитарии в клубе. По их словам, раздевалки часто затапливало грязной водой, появилась плесень, с потолка постоянно капало, отопления не было, а некоторые тре6нажеры не работали.

Корочкин отметил, что проблема с выплатами действительно была, но сейчас сотрудники постепенно получают деньги. Что касается антисанитарии. То каждые три месяца в помещениях проводится дератизация и дезинфекция, а клининг работает круглосуточно.

«Жалобу, о которой мы говорим, написал бывший сотрудник одного из клубов сети FitClub. В этом клубе действительно были финансовые проблемы, связанные с не простым временем, в котором мы работаем. К сожалению, такое бывает у каждого бизнеса — есть взлеты, есть падения», — заявил Корочкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.