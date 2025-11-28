Сотрудник Домодедовского УМВД прокомментировал изменения в миграционном законодательстве

В России вступили в силу значимые изменения миграционного законодательства, которые напрямую касаются иностранных граждан, находящихся на территории страны. Разъяснения по этим нововведениям дал инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Домодедово, старший лейтенант полиции Максим Ратнов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 5 февраля 2025 года обновлен Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан». Одно из ключевых новшеств — введение нового вида государственного принуждения: режима высылки. Он применяется к иностранцам, нарушающим миграционные требования.

К нарушениям относятся: незаконное нахождение в стране; отсутствие дактилоскопической регистрации; непрохождение обязательного фотографирования и иные нарушения порядка пребывания.

Лица, попавшие в реестр нарушителей, ограничиваются в правах и свободах. Их перемещения по России становятся подконтрольными: необходимо уведомлять о переезде в другой регион и при необходимости являться в территориальный орган МВД для проверки документов.

По данным МВД, в зоне риска находятся около 600–700 тысяч иностранных граждан.

Проверить себя можно через Госуслуги, МФЦ или банки. При личном обращении документы проверяются, и в зависимости от обстоятельств принимается решение в соответствии с законом.

Отдельно действует особый порядок для граждан Республики Молдова. Согласно указу Президента, они вправе до 1 января 2026 года урегулировать свой статус без выезда из России. МВД рассматривает такие обращения в приоритетном порядке. Исключения — лица, совершившие преступления или имеющие статус «нежелательных для пребывания» по серьезным основаниям.

После 1 января 2026 года действие льготного режима прекращается, и гражданам потребуется находиться в стране только на законных основаниях.

Эти меры направлены на наведение порядка в сфере миграции и обеспечение безопасности. МВД рекомендует всем иностранным гражданам заблаговременно проверить свой статус и привести документы в соответствие, чтобы избежать ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.