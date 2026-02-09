Сотни резюме без ответа: как проходит жесткая перестройка рынка труда в России
Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори
Российский рынок труда переживает не кризис, а болезненную перестройку, формируя жесткую реальность: сотни резюме на одну вакансию в массовых профессиях и дефицит кадров в прикладных сферах. Какие специалисты оказались в наиболее уязвимом положении и кто сейчас в выигрыше, сообщила РИАМО основатель CPA-сети FCN, партнерской сети Devtek, платежной системы Bemorepay Татьяна Мичурина.
По ее словам, время тотального дефицита кадров и спокойного рынка работодателя прошло. Сейчас формируется гибридная модель с резкими перекосами: острая нехватка людей в одних сферах и аномальная конкуренция — в других.
В массовых офисных профессиях, маркетинге, SMM и начальном IT на одно место претендуют сотни кандидатов, зарплатные ожидания падают, а требования компаний растут. При этом в прикладных технических специальностях, логистике, инженерии, производстве и финансовых операциях сохраняется острый дефицит, и бизнес готов платить за практический опыт.
Главное изменение 2026 года, по мнению Мичуриной, — рынок перестал прощать «абстрактную квалификацию».
«Диплом, курсы и громкие слова больше не работают. Работают только конкретные навыки, измеримый результат и умение приносить деньги или экономить ресурсы компании», — пояснила она.
Эксперт подчеркнула, что ощущение кризиса возникает у представителей профессий, ставших массовыми и легко заменяемыми. А там, где есть реальная экспертиза и ответственность за процессы, рынок по-прежнему остается в пользу специалистов.
«Это не обвал рынка труда, а его взросление. Он становится более требовательным, прагматичным и ориентированным на ценность, а не на количество резюме», — заключила Мичурина.
