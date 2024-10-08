Состояние «Шерлока Холмса» Ливанова изменилось после удаления тромба

Состояние здоровья актера Василия Ливанова, которому провели операцию после госпитализации с подозрением на инсульт, улучшилось. По оценкам врачей, сейчас артист находится в состоянии средней тяжести, хотя ранее был «тяжелым», сообщает kp.ru .

До последней госпитализации Ливанов жаловался на боли в голове, и врачи заподозрили у него инсульт. Актера, всенародно известного по роли сыщика в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Василию Борисовичу удалили тромб.

По данным ряда СМИ, вскоре после операции состояние Ливанова ухудшилось, и его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи оценивали состояние легендарного киноактера как тяжелое.

Однако Ливанову стало лучше 8 октября. По оценкам медиков, теперь артист находится в состоянии средней тяжести, хотя до сих пор проходит лечение в реанимационном отделении.