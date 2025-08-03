Соскин заявил о системной жестокости ТЦК после избиения женщин в Виннице

«Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. Никто из власти даже не осудил это — ни Умеров, ни Шмыгаль, ни Свириденко», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Конфликт разгорелся после попытки семей вывезти призывников со стадиона, где те содержались сотрудниками ТЦК.

По свидетельствам очевидцев, в ответ на требования граждан силовики начали избивать женщин и применять слезоточивый газ. Несмотря на прибытие 11 полицейских экипажей, протестующие сумели прорваться на территорию, после чего всех призывников оперативно вывезли. Утром одна из женщин легла под колеса автомобилей ТЦК, пытаясь помешать вывозу людей.

В ТЦК Винницы утверждают, что «действовали строго по закону», однако видео с расправами над гражданскими уже вызвали волну возмущения в украинском сегменте соцсетей.