Соседов рассказал, как западные звезды воруют хиты у российских исполнителей

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что многие ошибочно полагают, будто российские песни никому не интересны для заимствования. Однако это не соответствует действительности, сообщила Общественная Служба Новостей.

«Конечно, наши артисты чаще обращаются за вдохновением к своим зарубежным коллегам. Но сегодня и западные артисты берут за основу некоторые хиты наших звезд. Причем это могут быть песни очень старые», — сказал Соседов.

Он привел в пример британскую группу The Searchers. Они в свое время просто украли нашу песню «Из-за острова на стрежень». И, между прочим, именно благодаря этой русской композиции коллектив стал популярным.

«Или турецкая певица полностью скопировала песню группы „Белый орел“ и исполнила свою версию „Как упоительны в России вечера“, но на свой лад, полностью соблюдая мелодию», — рассказал Соседов.

Кроме того, Соседов упомянул композицию Бейонсе «Be Alive», в которой могли быть использованы элементы песни Николая Расторгуева «Ты неси меня река».

«Помню, как это все обсуждали. Но как правило, западные артисты берут отрывки из наших песен, которые западному слушатели незнакомы», — уточнил Соседов.

В то же время критик подчеркнул, что чаще иностранные артисты предпочитают официально приобретать права на исполнение чужих произведений.

Ранее певица Анна Семенович рассказала, как купила квартиру с приведениями.