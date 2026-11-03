Богородский, Раменский и Ступино стали лидерами по числу лотов на торгах

Богородский и Раменский округа, а также Ступино возглавили список муниципалитетов Подмосковья по числу объектов, выставленных на торги с 26 по 30 октября 2026 года. Всего за неделю на земельно-имущественные торги поступило 199 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области с 26 по 30 октября 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 199 объектов. Больше всего лотов за неделю предложили в Богородском и Раменском округах, а также в Ступино.

Сейчас прием заявок открыт более чем по 65 лотам в Богородском округе, более чем по 50 — в Раменском и более чем по 210 — в Ступино.

Например, в деревне Ивашево Богородского округа можно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью чуть больше 8 соток. Начальная цена составляет 1 183 991,52 руб.

С начала 2026 года победителям аукционов в Богородском округе передали 52 земельных участка в аренду и столько же в собственность. В Раменском округе в аренду передали 72 участка, в собственность — 29, в Ступино — 120 и 139 соответственно.

Информация об объектах доступна на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Там можно выбрать земельный участок или коммерческую недвижимость.

Также у комитета по конкурентной политике есть канал в мессенджере МАКС — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья». В нем регулярно публикуют подборки актуальных лотов, информацию о покупке и аренде земли, поиске имущества и участков на торгах. В канале также размещают пошаговые инструкции, в том числе по подаче заявки на аукцион и выкупу арендованного участка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.