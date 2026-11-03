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14-летняя дочь Кристины Орбакайте показала наряд для Хэллоуина

Культура
claudiazemtsovaaa

Фото - © claudiazemtsovaaa

14-летняя Клавдия Земцова, дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, опубликовала в личном блоге свой образ для Хэллоуина. Она выбрала простой наряд без тематического костюма и сложного грима, сообщает «Царьград».

Для вечера с подругами Клавдия надела черный топ и короткую юбку либо шорты в тон — по снимкам нельзя однозначно определить предмет одежды.

Она дополнила образ высокими массивными ботинками, браслетами и желтой повязкой на бедра. Несколько кадров школьница сделала на лестнице.

Клавдия — единственная дочь певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова. Она учится в частной школе в Нью-Йорке, занимается волейболом и выступает за школьную команду. В личном блоге она делится моментами повседневной жизни.

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