Сомнолог дала советы по легкому пробуждению в темное время года

Врач-сомнолог, клинический психолог и кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, как облегчить утреннее пробуждение в темное время года, посоветовав соблюдать режим сна и использовать светобудильник, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во второй половине года световой день сокращается, и многим россиянам приходится просыпаться в темноте. Доктор объяснила, что своевременный подъем становится сложнее из-за отсутствия естественного света, который помогает организму переходить к бодрствованию.

Эксперт рекомендовала, прежде всего, высыпаться ночью. Если человек ложится спать поздно, а вставать нужно рано, то даже наличие солнечного света не поможет легко проснуться. Она посоветовала заранее откладывать дела и избегать использования гаджетов перед сном.

Врач также отметила пользу светобудильника — устройства, которое постепенно увеличивает освещение в спальне за полчаса до сигнала. Такой свет, даже через закрытые веки, помогает мозгу понять, что наступает утро, и облегчает пробуждение. Альтернативой могут стать функции умного дома или включение света вручную за полчаса до подъема.

Черкасова добавила, что строгий режим сна помогает организму привыкнуть к определенному времени пробуждения. После подъема специалист рекомендовала включать яркое освещение, заниматься физической активностью и не пропускать завтрак, так как прием пищи способствует переходу к бодрствованию.

