Сомнительные практики: священник оценил негативное влияние эзотериков

«Нельзя сравнивать традиционные религии и сомнительные практики. В то время, как всю историю государства российского церковь укрепляла наших воинов на поле брани, способствовала созданию крепкой семьи, эзотерики, колдуны, астрологи оказывали и оказывают прямо противоположное влияние на наше государство и общество», — сказал священник.

По его мнению, их слова могут разрушать семьи, особенно в ситуации политического напряжения в мире, когда не каждый способен справиться с психологическим давлением и люди повсюду ищут опору. Нельзя ставить в один ряд эзотерику и религию, подчеркнул Тхелидзе.

Ранее психолог и гипнолог Виталий Наумов рассказал, каким людям ни в коем случае нельзя пользоваться услугами тарологов и астрологов: это личности с низкой самооценкой, страдающие тревожностью и фаталисты.