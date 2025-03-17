Тревожные и фаталисты: типы людей, которым нельзя ходить к гадалкам

По его словам, в первую очередь не нужно обращаться к гадалкам людям, склонным к зависимому поведению. Им обязательно нужен совет кого-то старшего, более опытного и мудрого.

«Такие люди легко попадают в ловушку: сначала одно гадание, потом еще одно, а затем каждый шаг в жизни требует одобрения со стороны эзотерики», — пояснил Наумов.

Он добавил, что второй рискованный тип — люди с тревожностью и низкой самооценкой. Они постоянно сомневаются, боятся ошибиться, не доверяют себе. Для них гадания становятся костылем: «Если карты сказали — значит, так надо». Но вместо того, чтобы учиться доверять себе, они укрепляют беспомощность.

Специалист уточнил, что еще вредно прибегать к эзотерикам людям в тяжелом эмоциональном состоянии. Это может быть человек в депрессии или переживающий потерю близкого. В таком состоянии люди наиболее внушаемы. Одним опрометчивым советом гадалка может ухудшить и без того плачевную ситуацию. В этом случае людям нужна реальная помощь профессионала, а не иллюзия решения проблем.

«Четвертый тип — люди, у которых уже есть предубеждение, что „все решено“. Если человек идет к гадалке не за советом, а за подтверждением своих страхов, он не услышит ничего, кроме того, что хочет услышать. Он не будет анализировать, не будет искать выхода, а просто получит повод ничего не менять», — сказал Наумов.

Эксперт отметил, что для вышеперечисленных людей гадания и эзотерика из развлечения быстро перерастет в ловушку, из которой будет тяжело выбраться.