Солист «Иванушки International» рассказал, как заводит друзей после 40 лет

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко завел новых друзей после 40 лет благодаря общим интересам и взглядам на жизнь, сообщает kp.ru .

Он рассказал, что близких друзей у него немного, но круг общения широк. Среди тех, с кем он познакомился уже во взрослом возрасте, есть люди, ставшие ему по-настоящему близкими. По словам певца, с возрастом он стал внимательнее относиться к новым знакомствам.

Некоторые друзья Туриченко живут за границей. Он общается с ними каждый день, хотя с одним из них видится лишь раз в год. Незадолго до разговора с корреспондентом певец поздравил этого друга с днем рождения.

«И нас сближает общее понимание жизни, мышление и увлечение. Мы постоянно созваниваемся и друг друга поддерживаем, постоянно говорим и верим друг в друга. Это очень важно», — отметил Кирилл Туриченко.

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