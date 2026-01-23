Сокращение иностранного языка в школе: нагрузка ляжет на учителей

Обсуждаемое сокращение часов иностранных языков в школах может пройти незаметно для профильных классов, но для тысяч мотивированных учеников станет проблемой, сообщила РИАМО доцент Финансового университета Елена Воронова.

Ранее ректор МПГУ Алексей Лубков сообщил, что Минпросвещения РФ планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах. Изменения могут ввести с 1 сентября 2026 года.

«Сокращение часов на иностранный язык с 3 часов в неделю до 2 коснется только учащихся 5–7 классов, в 8–9 классах количество часов вновь будет восстановлено до 3 ч. Это сокращение, однако, не затронет профильные классы с углубленным изучением иностранного языка», — сказала Воронова.

Она добавила, что учащиеся, которые в дальнейшем планируют связать свою деятельность с гуманитарными дисциплинами и которые обучаются, например, в лингвистических, лингво-математических классах, не заметят никаких перемен.

«А вот мотивированным учащимся, которые хотят, помимо естественно-научных предметов, изучать еще иностранный язык, придется обращаться к внеурочной деятельности, например, курсам, занятиям в детских центрах и так далее. Ну, и, разумеется, нагрузка ляжет на учителей, которые должны будут при измененной программе выстроить свои занятия так, чтобы уровень знаний учащихся оставался на должном уровне», — отметила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.