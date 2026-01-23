Изучение иностранных языков хотят сократить в российских школах

Минпросвещения РФ планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора МПГУ Алексея Лубкова.

Изменения могут ввести с 1 сентября 2026 года. Количество часов иностранного языка в 5-7 классах планируется сократить с трех часов в неделю до двух.

В общей сложности на занятия вместо 510 часов будет уходить 408 часов. Как отметил Лубков, мера направлена на оптимизацию нагрузки на школьников и рационального перераспределения времени.

В 8 и 9 классах не будут менять количество часов на изучение иностранного языка — на занятия отводятся три часа в неделю.

Ранее в России разработали поправки для введения оценки за поведение в школе. Изменения планируется внести в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

