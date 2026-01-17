В России разработали поправки для введения оценки за поведение в школе

Минпросвещения России подготовило проект приказа, по которому в школах планируется ввести оценки за поведение. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения планируется внести в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Документ будет действовать до 1 сентября 2027 года.

В проекте приказа отмечено, что ученики обязаны добросовестно осваивать образовательную программу в школе, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать занятия, самому готовиться к занятиям, выполнять задания, данные учителями в рамках образовательной программы.

Также ученик не использует средства подвижной радиотелефонной связи на занятиях при освоении образовательных программ в начальной средней и старшей школе, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации и иных экстренных случаев.

«Пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания: „Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся“», — говорится в документе.

