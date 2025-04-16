Союз женщин РФ назвал хамством призыв демографа «не раздвигать ноги» до свадьбы

Ранее директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко заявил, что «раздвигать ноги» россиянкам следует только после свадьбы или после понимания, что «за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться». Это позволит сократить до минимума количество абортов в стране.

«Суть где-то правильная, извиняюсь, но разве так излагают? Хамство какое-то по отношению ко всем девушкам и женщинам. Я не знаю, что это за институт и не знаю такого директора», — прокомментировала Лахова.

Она подчеркнула, что данная проблема очень многогранна и о ней необходимо говорить. Частые половые связи с разными партнерами могут негативно сказаться не только на женском репродуктивном здоровье, но и на здоровье ребенка.

Лахова добавила, что демограф затронул важную проблему, но говорить о ней следует в более уважительной для женщин форме.