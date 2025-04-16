Директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы. По его словам, в таком случае количество абортов значительно уменьшится, сообщает радио «Говорит Москва» .

Ткаченко считает, что сначала важно убедиться в надежности партнера. Он подчеркнул, что ответственные женщины существуют — они «не раздвигают ноги перед кем попало», половая жизнь начинается только после свадьбы.

«Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы вы так не делали, то абортов бы не было», — заявил Ткаченко.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал идею ввести налог на бездетность в России глупостью и хайповым заявлением. По его словам, в парламенте это никто не рассматривает всерьез.