«Глупость и идиотизм»: Милонов высказался об идее ввести налог на бездетность

Депутат Милонов: Госдума не будет рассматривать идею о налоге на бездетность

Идея ввести налог на бездетность в России является глупостью и хайповым заявлением, сообщил РИАМО зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее эксперт Госдумы по аграрным вопросам Виктор Таранин на Московском экономическом форуме заявил, что в России нужно ввести налог для бездетных граждан и лишать их примерно 20% зарплаты. Он также предложил создать в стране «Дома малютки», чтобы беременные, которые отказались от идеи аборта, могли на время отдавать туда детей после родов.

«Глупости мы не обсуждаем, это полный идиотизм (идея ввести налог для бездетных россиян — ред.), который никто всерьез не обсуждает. Это просто хайповые заявления отдельных людей», — поделился своим мнением Милонов.

Депутат добавил, что Госдума даже не будет рассматривать такой законопроект и в парламенте всерьез никто не обсуждает такую идею.