Содержание тюменского губернатора Моора обошлось бюджету в 26,8 млн рублей

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По итогам прошлого года, содержание губернатора Тюменской области Александра Моора обошлось региональному бюджету в 26,8 млн рублей. При этом в 2023 году показатель составил 32,2 млн рублей, сообщает РБК .

«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ: план — 26,8 млн рублей, исполнено — 26,8 млн рублей. Процент исполнения — 100», — сказано в документе об исполнении бюджета Тюменской области за 2024 год.

В расходы входят зарплата, оплата командировочных, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и отчисления на обязательное соцстрахование.

Первоначально бюджет на содержание главы региона составлял 26,5 млн рублей, но впоследствии он был увеличен. В 2023 году расходы на губернатора составили 32,2 млн рублей, а в 2022 году — 20,3 млн рублей.

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