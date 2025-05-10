Бывший зампред Брянской области обвиняется в масштабной коррупционной схеме

Сергей Тимошенко, бывший заместитель губернатора Брянской области, оказался в центре громкого коррупционного скандала. Следствие утверждает, что чиновник создал целую систему получения взяток, используя даже собственного сына в качестве посредника, сообщает РИА Новости .

Помимо традиционных денежных сумм (650 тыс. рублей), Тимошенко получал взятки имуществом (на 770 тыс. рублей) и даже официальной зарплатой сына. Антон Тимошенко, согласно материалам дела, числился на работе, куда его устроили подконтрольные отцу предприниматели, но фактически не выполнял трудовых обязанностей.

В 2019–2021 годах, курируя строительство социальных объектов, чиновник получал от подрядчиков вознаграждение (всего более 4 млн рублей) и гарантировал им победы в тендерах. Он также закрывал глаза на нарушения при исполнении контрактов

Особое внимание следствия привлекает роль сына чиновника. Антон Тимошенко официально обвиняется в посредничестве — через него проходила часть денег и имущества.

ДУголовное дело возбуждено по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследование продолжается, при этом уже сейчас очевиден системный характер выявленных преступлений, затрагивающих сферу госзакупок в регионе.